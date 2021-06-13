13 إصابة بحادث اصطدام قاطرة بقطار جنوب مصر

المواطن - متابعة

أصيب 13 شخصًا بجروح مختلفة إثر اصطدام قاطرة بقطار في منطقة السد العالي بمدينة أسوان شمال مصر، كما تسبب الحادث بخسائر مادية.

بداية الحادث:

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “الحادثة بدأت بتعطل قطار الطوالي 1024 في منطقة السد العالي آخر محطات السكة الحديد في مصر، حيث استدعت قيادات السكة الحديدية إحدى القاطرات لسحبه، إلا أنها اصطدمت بمؤخرة القطار أثناء محاولة جره؛ مما تسبب بالحادث وإصابة 13 شخصًا من بينهم سائق القاطرة”.

وقال محافظ أسوان اللواء أشرف عطية: “توجهت 8 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي، منهم 8 حالات إصاباتهم خفيفة تتراوح ما بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بجانب 5 حالات حرجة تخضع للتدخل العلاجي والرعاية الطبية”، وفقًا لـ”اليوم السابع”.

إعادة حركة السير:

وأشار إلى فتح غرفة عمليات ميدانية في موقع الحادث من الجهات ذات الاختصاص، وأمر بسرعة العمل على رفع تداعيات الحادث وإعادة سير حركة القطارات على خط أسوان/ السد العالي.

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