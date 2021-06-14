14 #وظيفة شاغرة لدى الاتصالات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي حماية وخصوصية البيانات.

– مشرف حماية وخصوصية البيانات.

– محلل جودة أول.

– أخصائي تسويق (عدد 3 وظائف).

– مدير قسم الحملات ومعالجة الأحداث.

– مشرف تسويق (عدد 3 وظائف).

– مصمم أول تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات.

– محلل تسويق أول.

– خبير عقود المشتريات.

– أخصائي التطوير المؤسسي.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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