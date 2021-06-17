17 مخالفة تتسبب في تغريم الهلال والفيصلي

المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، تغريم ناديي الهلال والفيصلي، وذلك بسبب عدة مخالفات وصلت إلى 17 مخالفة من لاعبي الفريقين أثناء احتفالهما بالتتويج بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس الملك على الترتيب في نهاية موسم 2020/2021.

8 مخالفات من لاعبي الهلال

وطُبقت الغرامة على أزرق العاصمة لوجود 8 مخالفات خلال الاحتفال بالتتويج بـ دوري المحترفين، بينما ارتكب فريق الفيصلي 9 مخالفات خلال الاحتفال بـ التتويج بـ كأس الملك.

وجاءت القرارات بسبب عدم ارتداء الكمامة وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، كذلك قررت اللجنة تغريم ناديي الشباب والوحدة بمخالفتين على كل فريق منهما، بينما غُرم ناديا الاتفاق والوحدة بسبب ارتكاب كل منهما مخالفة واحدة.

24 ألف ريال غرامات على الأندية

وجاء إجمالي الغرامات الموقعة على الأندية 24.750 ريال.

وغُرم في الهلال كل من : “أندري كاريلو، هتان باهبري، حبيب الوطيان، متعب المفرج، بافيتمبي جوميز، محمد جحفلي، جيوفينكو، لوسيانو فييتو” بسبب عدم ارتداء الكمامة.

يذكر أن لاعبي أزرق العاصمة كانوا احتفلوا بالتتويج بلقب دوري المحترفين يوم الأحد الماضي، بعد الفوز على الفيصلي بثلاثية لهدفين في الجولة الأخيرة دوريًا.

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