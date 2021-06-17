17 #وظيفة شاغرة لدى القوات البرية بالمدينة المنورة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع ممثلة بالقوات البرية الملكية السعودية، عن توفّر عدد (17) وظيفة فنية وحرفية وعمالية شاغرة للرجال، عن طريق المسابقة الوظيفية لحمَلة شهادات الابتدائية والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بمنطقة المدينة المنورة.

تفاصيل وظائف القوات البرية:

وبيّنت الوزارة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ميكانيكي مصاعد (عدد وظيفتين).

– كهربائي أجهزة منزلية (عدد وظيفتين).

– كهربائي عام.

– ميكانيكي تبريد وتكييف (عدد 3 وظائف).

– كهربائي ضغط منخفض.

– فني إلكترونيات أجهزة تحكم.

– ميكانيكي مضخات مياه.

– مركب زجاج وألمنيوم.

– سباك.

– عامل (عدد 4 وظائف).

طريقة التقديم على وظائف القوات البرية:

وأوضحت الوزارة، أن على الراغبين بالتقديم ممن تنطبق عليهم الشروط إرسال السيرة الذاتية وصورة من الهوية الوطنية ونسخة من المؤهلات العلمية والخبرات العملية وبرنت التأمينات الاجتماعية، على البريد الإلكتروني: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ اعتبارًا من تاريخ 5/ 11/ 1442هـ، ولمدة أسبوعين.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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