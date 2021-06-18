18 #وظيفة شاغرة بفروع شركة بن زقر

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بن زقر التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من رابغ، وثول، والخرج.

تفاصيل وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشغل مستودع (عدد 10 وظائف/ رابغ): شهادة الثانوية العامة.

– مراقب معدات (عدد 6 وظائف/ ثول): شهادة الدبلوم في تخصص الصيانة.

– موظف مبيعات الجملة (الخرج): شهادة الثانوية العامة.

– موظف موارد بشرية (رابغ): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال).

التقديم على وظائف شركة بن زقر التجارية:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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