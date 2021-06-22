22 منتخبًا للدور النهائي بتصفيات كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن المنتخبات التي ضمنت التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات بطولة كأس آسيا 2023 في الصين.

تفاصيل بطولة كأس آسيا 2023

وضمت قائمة المنتخبات المتأهلة إلى التصفيات النهائية لبطولة كأس آسيا التي ستقام في الصين خلال الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023، 22 منتخبًا من أصل 24، وذلك بعد ختام منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة.

وتضم قائمة المتأهلين إلى دور النهائيات من التصفيات، 3 منتخبات حصلت على الترتيب الأقل بين الحاصلين على المركز الثاني في مجموعاتها، 8 منتخبات حصلت على المركز الثالث و8 حصلت على المركز الرابع في المجموعات من الأولى وحتى الثامنة، بجانب أفضل 3 منتخبات حصلت على المركز الخامس.

وتأهل 22 منتخبًا مباشرة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023، وتتنافس المنتخبات الأربعة المتبقية في مباريات الملحق، والتي تقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 7 سبتمبر و12 أكتوبر 2021، على أن تقام القرعة يوم 24 يونيو 2021.

المنتخبات المتأهلة إلى الدور النهائي

وجاءت قائمة المنتخبات التي تأهلت إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023 كالتالي؛ طاجيكستان، أوزبكستان، الكويت، البحرين، تركمانستان، الأردن، فلسطين، ماليزيا، الفلبين، قرغيزستان، الهند، تايلاند، سنغافورة، منغوليا، أفغانستان، هونغ كونغ، المالديف، سريلانكا، نيبال، ميانمار، اليمن وبنغلاديش.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني اليوم، إلى أن المنتخبات التي تتنافس الملحق، إندونيسيا، كمبوديا، الصين تايبيه وغوام.

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