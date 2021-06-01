220 #وظيفة شاغرة في مستشفيات القوات المسلحة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص التمريض؛ وذلك للعمل لدى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب، ومدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض أول/ وحدة العناية المركزة للقلب للأطفال (عدد 10 وظائف)..

– ممرض أول/ مختبر قسطرة القلب (عدد 6 وظائف).

– ممرض أول/ وحدة قسطرة القلب (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني أول (عدد 99 وظيفة).

– ممرض قانوني ثانٍ (عدد 99 وظيفة).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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