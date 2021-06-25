25 مليون يورو تحسم صفقة لوكاس مورا

المواطن - مروة نبيل

حدد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي سعر نجمه البرازيلي لوكاس مورا، بعد اهتمام عدد من الأندية بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

توتنهام يكشف سعر لوكاس مورا:

وأكدت صحيفة jeunesfooteux الفرنسية، أن نادي توتنهام هوتسبير طلب الحصول على 25 مليون يورو، من أجل الموافقة على بيع عقد لوكاس مورا هذا الصيف.

وأشارت إلى أن النصر والهلال مهتمان بالحصول على خدمات النجم البرازيلي، وقد يلجأ اللاعب إلى خيار اللعب في السعودية، ولكن بعد الاطلاع على العروض الأوروبية التي وصلت إليه أولًا.

ويحظى لوكاس مورا باهتمام العديد من الأندية خاصة الإيطالية، وفي مقدمتها، نابولي بقيادة المدرب لوسيانو سباليتي، وروما مع المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير، البرتغالي جوزيه مورينيو.

مورا مع توتنهام:

وينتهي عقد مورا صاحب الـ28 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير في يونيو عام 2024، حيث جدد عقده مع السبيرز في أغسطس 2019، بعدما انضم إليه في يناير 2018 قادمًا من باريس سان جيرمان.

وشارك مورا في 50 مباراة مع توتنهام هوتسبير موسم 2020/ 2021، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 8 آخرين، وتبلغ قيمته التسويقية حاليًّا 25 مليون يورو، وذلك وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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