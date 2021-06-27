27 رياضة مُدرجة بالمرحلة الأولى من مشروع نافس

المواطن - محمد سمعه

كشف مشروع “نافس” عن الرياضات المدرجة ضمن المرحلة الأولى من المشروع بعد إطلاقه اليوم الاثنين من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة.

27 رياضة في المرحلة الأولى

ويُوجد 27 رياضة تم إدراجهم بالمرحلة الأولى من المشروع وهم كالتالي: “كرة السلة، الإسكواش، التجديف، التجديف الداخلي، الجمباز، الجودو، التايكوندو، الكاراتيه، الجوجيستو، المصارعة، فنون القتال المتنوعة، الدراجات الهوائية، كرة القدم، المبارزة، التنس، الملاكمة، المواي تاي، الكيك بوكسينج، التزلج الشراعي، الملاحة الشراعية، السباحة، الرياضات الإلكترونية، الشطرنج، الرياضات اللاسلكية، الرماية، الريشة الطائرة، الفروسية”.

الأهداف الرئيسية لـ مشروع نافس

ولدى المشروع 3 أهداف أساسية تم إطلاقها وهي: ”زيادة عدد الأندية والأكاديميات وتشجيع الاستثمار، تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة وتطوير أداء الرياضيين، دعم نمو الرياضة والاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص”.

يذكر أن وزارة الرياضة أكدت على استعدادها لتقديم كافة الإمكانيات والدعم اللازم للمستثمرين لتسهيل خدمة التراخيص والمساعدة في حصولهم على عضوية الاتحاد المعني ولاسيما أن هذا المشروع يشهد تعاونًا كبيرًا مع مختلف الوزارات والمؤسسات في السعودية.

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