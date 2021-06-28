28 #وظيفة شاغرة بفروع سدافكو في عدة مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: (جدة، والهفوف، وحفر الباطن، والدمام، والمدينة المنورة، وينبع، وبريدة، والخرج، والرياض، ومكة المكرمة، وأبها).

تفاصيل وظائف شركة سدافكو:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف مخزن (جدة).

– بائع فان (عدد وظيفتين/ الهفوف).

– بائع فان (حفر الباطن).

– بائع فان (عدد وظيفتين/ الدمام).

– بائع فان (المدينة المنورة).

– بائع فان (عدد وظيفتين/ ينبع).

– بائع فان (بريدة).

– بائع فان (الخرج).

– بائع فان (عدد 7 وظائف/ الرياض).

– بائع فان (عدد 3 وظائف/ مكة المكرمة).

– موظف توصيل (عدد 3 وظائف/ أبها).

– بائع فان (عدد 4 وظائف/ جدة).

التقديم على وظائف شركة سدافكو:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 يونيو 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 14 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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