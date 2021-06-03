3 أهداف رئيسية لـ مشروع “نافس”

المواطن - محمد سمعه

أطلق الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اليوم الاثنين، مشروع ” نافس” الخاص بـ تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرة الأولى في السعودية.

أهداف مشروع ” نافس” الرئيسية

ولدى المشروع 3 أهداف أساسية تم إطلاقها وهم ” زيادة عدد الأندية والأكاديميات وتشجيع الاستثمار، تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، دعم نمو الرياضة والاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص”.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أكد على أن المشروع يندرج تحت برنامج جودة الحياة، كما يمثل خطوة هامة لمزيد من النمو بالقطاع الرياضي وتعزيز المساهمة، في الاقتصاد المحلي، عبر مشاركة القطاع الخاص.

وزارة الرياضة مستعدة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين

يذكر أن وزارة الرياضة أكدت على استعدادها لتقديم كافة الإمكانيات والدعم اللازم للمستثمرين لتسهيل خدمة التراخيص والمساعدة في حصولهم على عضوية الاتحاد المعني ولاسيما أن هذا المشروع يشهد تعاونًا كبيرًا مع مختلف الوزارات والمؤسسات في السعودية.

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