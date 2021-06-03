‎الرئيسية
جديد الأخبار
3 أهداف لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية
تضم الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

3 أهداف لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية

2021/06/22
الساعة 9:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
3 أهداف لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية
المواطن - الرياض

ذكرت رئاسة أمن الدولة أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت اكتمال الربط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية بالحالة الصحية في تطبيق توكلنا.

بطاقة صعود الطائرة: 

ولفتت الرئاسة عبر تويتر، إلى أن بطاقة صعود الطائرة تصدر للمسافرين الذين حالتهم في تطبيق توكلنا “محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافي، لم تثبت إصابته”، حيث تعمل على ربط منظومة توكلنا مع أنظمة أمن المسافرين وشركات الطيران الوطنية.

تعاون مشترك: 

وتعكس المبادرة جهود التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والشركات.

 

3 أهداف لإصدار بطاقة صعود الطائرة للرحلات الداخلية - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أمن الدولة: احذروا الشائعات وتلقوا الأخبار من مصادرها الموثوقة

حذرت رئاسة أمن الدولة، مساء اليوم الخميس، من