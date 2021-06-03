3 خطوات تمكن أصحاب المنشآت من الوصول لراغبي العمل عن بعد

المواطن - الرياض

يواصل برنامج العمل عن بعد تقديم الفرص الوظيفية للراغبين في الاستفادة من المزايا التي يوفرها البرنامج خاصة في ظل الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

شروط التسجيل في برنامج العمل عن بعد:

ونشر البرنامج مقطع فيديو توضيحي لرد على أصحاب الاستفسارات بشأن كيفية التسجيل بالبرنامج والتي جاءت كالآتي:

1- إنشاء حساب على موقع البرنامج.

2- بناء أو تحميل سيرتك الذاتية.

3- عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

وفي المقابل أوضح البرنامج لأصحاب المنشآت كيفية الوصول إلى الأيدي العاملة عن بعد دون الحاجة إلى حضورها إلى مقر الشركة.

وتلخصت شروط الحصول علي العاملين عن بعد باتباع عدد من الخطوات هي:

1- تعبئة ملف المنشأة.

2- اضغط على أضافة مشروع جديد.

3- قم بتعبئة البيانات المطلوبة ثم اضغط على خيار مزود الخدمة.

4- قم بالتعاقد مع مزود خدمة ثم الضغط على أيقونة الإعلان عن وظيفة.

5- يمكنك الإعلان عن الوظيفة وستظهر بالملف التعريفي.

نبذة عن برنامج العمل عن بعد:

الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو أول كيان سعودي رسمي مرخص من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدعم وتنظيم العمل عن بعد.

ويخضع البرنامج للإشراف من قبل شركة تكامل لخدمات الأعمال وهي شركة حكومية تابعة لمنظومة وزارة الموارد البشرية تقدم حلولًا متكاملة للعمل عن بعد من خلال وضع القوانين والضوابط والتنسيق مع الجهات الخاصة والحكومية لتوفير الدعم اللازم.

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