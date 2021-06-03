3 فوائد مجتمعية لتلقي صغار السن لقاح كورونا

المواطن - الرياض

استعرض استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليله، فوائد تلقي الفئة العمرية من 12 – 18 عاماً اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

مناعة جماعية:

وقال الدكتور غليله خلال مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن استمرار تلقي صغار السن اللقاح سيولد مناعة مجتمعية أكبر، وسيقلل من انتشار العدوى، ويخفض نسبة الحالات الحرجة بالمستشفيات.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الثلاثاء تسجيل 1567 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المصابة إلى 486106 حالات، كما سجلت 15 حالة وفاة ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 7804 حالات وفاة.

اعتماد لقاح كورونا للفئات الأصغر:

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء وافقت على منح لقاح فايزر للفئة العمرية من 12- 18 سنة، وذلك بعد استكمال كافة الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وبدأت الصحة في استقبال الراغبين في الحصول على لقاح فايزر لهذه الفئة العمرية، وذلك فور إطلاق الصحة المرحلة الجديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة