3 قتلى و6 جرحى في هجوم بالسكين بـ فيرتسبورغ وفيديو للهجوم

المواطن - متابعة

سقط العديد من القتلى والجرحى في اعتداء بمدينة فيرتسبورغ الألمانية الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية عبر تويتر، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الهجوم نفذ طعنًا.

JUST IN – 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021