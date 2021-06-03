3 قتلى و6 جرحى في هجوم بالسكين بـ فيرتسبورغ وفيديو للهجوم

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سقط العديد من القتلى والجرحى في اعتداء بمدينة فيرتسبورغ الألمانية الجمعة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية عبر تويتر، فيما ذكرت وسائل إعلام أن الهجوم نفذ طعنًا.

JUST IN – 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021

اعتقال المهاجم:

قالت الشرطة: إنه تم اعتقال المهاجم، وإنه صومالي الجنسية، مؤكدة أنه لا خطر يهدد السكان، لكنها لم تُدْلِ بأي تفاصيل عن دوافعه.

من جهتها، ذكرت صحيفة “بيلد” من دون أن تشير إلى مصادرها، أن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب ستة آخرون في هجوم طعنًا نفذه رجل هاجم مشاة في هذه المدينة الواقعة في ولاية بافاريا.

وأضافت أنه تمت السيطرة عليه لاحقًا بعدما أطلقت الشرطة النار على ساقيه.

وكتبت الشرطة على تويتر أنه لا مؤشر على احتمال وجود مهاجم آخر.

فيما أفادت مراسلة العربية بإغلاق بعض الشوارع بمدينة فورتسبورغ بعد حادث الطعن، كما أكدت أن الشرطة ستقدم إفادة بعد قليل حول الحادث.

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