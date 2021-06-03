3 ملايين ريال تقرب الرائد من شهادة الكفاءة المالية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الرائد، اليوم الجمعة، عن سداد 7 ملايين ونصف المليون ريال من أصل 10 ملايين و 946 ألف ريال، وذلك للحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال الفترة المقبلة.

3 ملايين ريال متبقية لـ الرائد:

وذكر الحساب الرسمي لـ النادي عبر “تويتر” أن النادي سدد 7 ملايين ونصف المليون ريال بعد يوم 30 إبريل، كما أصبح متبقي للنادي تسديد 3 ملايين و 445 ألف ريال من أجل نيل شهادة الكفاءة المالية.

وسيكون آخر موعد لسداد المبلغ المتبقي على النادي هو 21 أغسطس المقبل، حيث في حال سداد الـ3 ملايين سيحصل رائد التحدي على شهادة الكفاءة المالية.

ديون الأندية السعودية:

وجاءت ديون الأندية السعودية كالتالي: “نادي الاتحاد 140 مليونًا و3.4 آلاف و83 ريالًا،

نادي النصر 135 مليونًا و9.7 آلاف و339 ريالًا.

النادي الأهلي عليه 124 مليونًا و383 ألفًا و600 ريال.

نادي الشباب 68 مليونًا و478 ألفًا و291 ريالًا.

نادي الوحدة عليه 54 مليونًا و916 ألفًا و603 ريالات.

نادي الهلال عليه 24 مليونًا و832 ألفًا و951 ريالًا.

نادي العين عليه 19 مليونًا و275 ألفًا و107 ريالات.

نادي الباطن عليه 19 مليونًا و127 ألفًا و139 ريالًا.

نادي الاتفاق عليه 18 مليونًا و589 ألفًا و720 ريالًا.

نادي الرائد عليه 10 ملايين و946 ألفًا و20 ريالًا.

نادي التعاون عليه 8 ملايين و301 ألف و159 ريالًا.

نادي القادسية عليه مليونًا و776 ألفًا و41 ريالًا.

نادي ضمك عليه 165 ألف ريال.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة