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3 مناطق تسجل 742 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10896
الحالات الحرجة 1516 وإجمالي الوفيات 7677

3 مناطق تسجل 742 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10896

2021/06/20
الساعة 4:14 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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3 مناطق تسجل 742 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10896
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1214) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (455618) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10896) حالة من بينها (1516) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (474191) حالة، توفي منهم (7677) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1079) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: مكة المكرمة 320، منطقة الرياض 216، المنطقة الشرقية 206، منطقة عسير 100، منطقة جازان 63، منطقة المدينة المنورة 57، منطقة القصيم 38، منطقة نجران 20.

كما سجلت منطقة تبوك 19 حالة ومنطقة حائل 17، ومنطقة الباحة 13، أما أقل الحالات المسجلة فكانت في منطقتي الحدود الشمالية والجوف بواقع 6 و4 حالات على التوالي.

كورونا


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