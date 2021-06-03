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3 مناطق تسجل 744 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11050
حصيلة الوفيات 7650 وإجمالي الحالات الحرجة 1496

3 مناطق تسجل 744 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11050

2021/06/18
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيأخبار كورونا, حصاد اليوم
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3 مناطق تسجل 744 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تصل 11050
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1050) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (453259) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (11050) حالة من بينها (1496) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (471959) حالة، توفي منهم (7650) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1236) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 372، منطقة الرياض 240، المنطقة الشرقية 132، منطقة عسير 115، منطقة جازان 89، منطقة المدينة المنورة 65، منطقة القصيم 48، منطقة نجران 24، منطقة الباحة 21.

كما سجلت كل من منطقتي حائل وتبوك 18 جالة في كل منهما، فيما سجلت الحدود الشمالية 9 حالات وسجلت منطقة الجوف أدنى الحالات اليوم بواقع 4 إصابات فقط.

كورونا


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