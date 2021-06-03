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 3 مناطق تسجل 833 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10584

 3 مناطق تسجل 833 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10584

2021/06/21
الساعة 3:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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 3 مناطق تسجل 833 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10584
المواطن - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1510) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (457128) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10584) حالة من بينها (1489) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (475403) حالات، توفي منهم (7691) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1212) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: “مكة المكرمة 376، الرياض 233، الشرقية 224، عسير 103، جازان 80، المدينة المنورة 66، القصيم 44، تبوك 23، نجران 19، حائل 18، الباحة 17، الشمالية 6، الجوف 3 حالات”.

 3 مناطق تسجل 833 حالة كورونا جديدة والحالات النشطة تتراجع لـ10584 - المواطن


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