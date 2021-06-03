3 ورش من الاحتراف لـ أندية دوري المحترفين والدرجة الأولى

المواطن - محمد سمعه

اختتمت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بـ الاتحاد السعودي لـ كرة القدم 3 ورش عمل مع ممثلي أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وممثلي أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، حيث استمرت الورش بداية من أول أمس الثلاثاء وحتى اليوم الخميس.

وتم خلال الورش، شرح نظام تحديث عقود اللاعبين استعدادًا لفترة التسجيل الصيفية للموسم الرياضي المقبل 2021/2022.

تعليق رئيس لجنة الاحتراف

وكان جابر الجهني رئيس لجنة الاحتراف أكد على أن اللجنة حريصة على الارتقاء بمنظمة العمل، بما يتوافق مع أنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال استحداث نظام تسجيل خاص يتم من خلاله تجديد العقود وتمديدها وتغيير وضع اللاعب من هاوٍ إلى محترف في نفس النادي.

وأعرب الجهني عن تقديره لـ الدعم الكبير الذي حظيت به اللجنة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم وإدارة تقنية المعلومات بالاتحاد.

تذليل الصعاب أمام الأندية

وأشار الجهني إلى حرص اللجنة على الاجتماع مع مسؤولي التسجيل بـ الأندية لشرح النظام عن طريق تطبيق عملي لكيفية استخدامه تم لأجل تلافي أي صعوبات قد تواجههم أثناء فترة التسجيل.

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