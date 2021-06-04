4 أطعمة تجنبها لمقاومة الصيف وحرارته

المواطن- متابعة

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول بعض الأطعمة الغنية بالماء خلال فصل الصيف للحفاظ على الرطوبة والتغلب على الحرارة، وفي المقابل، يجب تجنب بعض الأطعمة التي تسبب الجفاف.

تجنب تناول الملح

وبحسب موقع هيلث شوتس، فإن التقليل من تناول الملح، كلوريد الصوديوم، يحافظ على رطوبة الجسم، حيث تؤدي المستويات العالية منه في النظام الغذائي إلى مشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك الانتفاخ وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

وعندما يدخل الكثير من الصوديوم إلى الجسم، فإن الجسم يسحب الماء من الخلايا ما يسبب الجفاف، وهو آخر أمر يريده أي شخص في فصل الصيف.

المشروبات الساخنة

كما يجب أيضًا تقليل تناول المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة للحفاظ على برودة الجسم ورطوبته، وذلك لأنها تميل إلى زيادة درجة حرارة الجسم الكلية وتعكير صفو الجهاز الهضمي.

التوابل

كما ينصح الخبراء بتجنب الأطعمة الغنية بالتوابل؛ لاحتوائها على مادة الكابسيسين، والتي تسبب عند ارتفاع درجات حرارة الجو: ارتفاع حرارة الجسم، التعرق المفرط، والجفاف والمرض.

الأطعمة المقلية

وتؤثر الأطعمة المقلية والجاهزة تأثيرًا سلبيًا على صحة الجسم العامة كما أنها تسبب الجفاف صيفًا.

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