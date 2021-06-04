4 مباريات اليوم في يورو 2020

المواطن - محمد سمعه

تنطلق اليوم الاثنين 4 مباريات ضمن منافسات الجولة الثالثة بـ دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

توقيت مباريات اليوم في يورو 2020

وستكون المباراة الأولى بين منتخبي مقدونيا الشمالية وهولندا، حيث تُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب يوهان كرويف آرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام.

أما اللقاء الثاني فبين أوكرانيا والنمسا ضمن مباريات المجموعة الثالثة ويُقام في السابعة مساءً على ملعب آرينا ناسيونالا في رومانيا.

والمباراة الثالثة ستكون بين منتخبي روسيا والدنمارك ضمن مباريات المجموعة الثانية حيث تنطلق في العاشرة مساءً على ملعب باركن ستاديون في الدنمارك، أما المباراة الرابعة فسوف تكون بين فريقي فنلندا وبلجيكا وتنطلق في العاشرة مساءً على ملعب جازيروم آرينا في روسيا.

هولندا وبلجيكا إلى ثمن النهائي

يذكر أن منتخبا هولندا وبلجيكا ضمنا الصعود لثمن نهائي اليورو مع المنتخب الإيطالي بعد الجولة الثانية.

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