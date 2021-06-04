‎الرئيسية
الرياضة
4 وديات تُجهز الأهلي في تونس
استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد

4 وديات تُجهز الأهلي في تونس

2021/06/29
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
0
طباعة
4 وديات تُجهز الأهلي في تونس فريق الأهلي - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًّا.

تفاصيل برنامج إعداد الأهلي:

ولفت النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجميع الأجهزة العاملة بالفريق سيخضعون لفحص PCR في الأول من شهر يوليو المقبل.

الأهلي
لاعبو الراقي – المصدر spl

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم الحصة التدريبية الأولى على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة المقبل، على أن تُغادر البعثة يوم 11 يوليو إلى مقر المعسكر في مدينة طبرقة التونسية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 4 مباريات ودية أيام 14، 18، 23 و28 من شهر يوليو، على أن تكون المواجهة الثانية أمام النجم الساحلي، فيما لم يتحدد أطراف اللقاءات المتبقية، وسيعود الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة، يوم 31 يوليو.

دوري محمد بن سلمان
لاعبو الراقي – المصدر spl

الراقي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات موسمه المحبط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن، وذلك بعد خسارته ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة.

وودع الراقي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

صفقة ثانية يحددها الأهلي

حدد النادي الأهلي ثاني صفقاته التي يرغب في