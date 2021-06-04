4 وديات تُجهز الأهلي في تونس

المواطن - مروة نبيل

كشف النادي الأهلي عن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًّا.

تفاصيل برنامج إعداد الأهلي:

ولفت النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وجميع الأجهزة العاملة بالفريق سيخضعون لفحص PCR في الأول من شهر يوليو المقبل.

وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم الحصة التدريبية الأولى على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، يوم الجمعة المقبل، على أن تُغادر البعثة يوم 11 يوليو إلى مقر المعسكر في مدينة طبرقة التونسية.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي 4 مباريات ودية أيام 14، 18، 23 و28 من شهر يوليو، على أن تكون المواجهة الثانية أمام النجم الساحلي، فيما لم يتحدد أطراف اللقاءات المتبقية، وسيعود الفريق الأول لكرة القدم إلى جدة، يوم 31 يوليو.

الراقي هذا الموسم:

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منافسات موسمه المحبط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن، وذلك بعد خسارته ضد الاتفاق في الجولة الأخيرة.

وودع الراقي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

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