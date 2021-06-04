4 وديات تُجهز الاتحاد في معسكر الإمارات

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الاتحاد، قبل قليل، عن تفاصيل معسكر الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022.

معسكر الإمارات يُجهز الاتحاد

وكشف حساب النادي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تفاصيل البرنامج الزمني لإعداد الفريق الأول لكرة القدم، حيث سيكون السابع من يوليو المقبل موعدًا لبدء التحضيرات، وسيجري اللاعبون الفحوصات الطبية في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يخوض الاتحاد مباراة ودية، يوم 18 يوليو، في جدة، على أن ينطلق معسكر الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال الفترة من 21 يوليو وحتى السادس من شهر أغسطس المقبل، وسيخوض 4 مباريات ودية.

وسيلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد 4 مواجهات ودية أمام أندية إماراتية، حيث سيواجه الشارقة، 24 يوليو، الجزيرة يوم 27 من الشهر ذاته، وشباب أهلي دبي، في الأول من أغسطس، ويختتم ودياته يوم 5 بمواجهة الوصل.

العميد الموسم المنصرم

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالعميد في إنهاء دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، بعدما كان يُصارع على الهبوط خلال المواسم الأخيرة.

وسيشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، كما أنه نجح في التأهل إلى نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويطمح في تحقيق اللقب.

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