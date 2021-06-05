5 منتخبات تتأهل في يورو 2020 قبل الجولة الأخيرة

المواطن - مروة نبيل

ساهمت نتائج مباريات الاثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020″، في ضمان تأهل منتخبات من المجموعات الأخرى.

هولندا وبلجيكا يتألقان وتأهل تاريخي للنمسا والدنمارك:

وأُقيمت 4 مباريات الاثنين ضمن منافسات “يورو 2020″، وشهدت مواصلة تألق هولندا وبلجيكا، حيث تجاوزا مقدونيا الشمالية وفنلندا، ليتأهلا إلى دور الـ16 من كأس الأمم الأوروبية بالعلامة الكاملة.

على الجانب الآخر، نجح منتخب النمسا الأول لكرة القدم في الفوز على أوكرانيا، ليتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه، فيما تمكن المنتخب الدنماركي من تحقيق فوز عريض على روسيا، ليخطف بطاقة التأهل رغم خسارته في أول مباراتين.

منتخبات ضمنت التأهل في يورو 2020:

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، إلى أن منتخبات سويسرا، إنجلترا، التشيك، السويد وفرنسا ضمنوا التأهل بشكل رسمي إلى دور الـ16 من بطولة “يورو 2020″، دون الحاجة إلى الانتظار لنتائج مبارياتهم في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة، إلى ضمان هذا الخماسي التواجد ضمن المنتخبات المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي، على الأقل ضمن أفضل الفرق التي احتلت المركز الثالث، وذلك بفضل نتائج مباريات الاثنين.

وتملك 4 منتخبات من الخماسي المتأهل 4 نقاط لكل منهم حتى الآن، إلا أن هذا الرصيد قابلة للزيادة حال التعادل أو الفوز في الجولة الأخيرة من منافسات “يورو 2020“.

ويحتل منتخب التشيك صدارة المجموعة الرابعة، وبفارق الأهداف عن إنجلترا، فيما تتواجد السويد على رأس المجموعة الخامسة، كما يتصدر منتخب فرنسا الأول لكرة القدم المجموعة السادسة.

ويُعد المنتخب السويسري الأول لكرة القدم الوحيد بين هؤلاء الذي أنهى مشواره في مرحلة المجموعات بكأس الأمم الأوروبية، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

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