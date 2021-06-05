5 مواد غذائية تجنب تناولها مع الطماطم

المواطن- متابعة

قالت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، الدكتورة آنا دينيسوفا، إن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.

وبحسب وكالة روسيا اليوم، فسرت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي ذلك بقولها: البندورة مدرجة في قائمة المواد الغذائية المحرمة على المرضى الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي.

وأوضحت: عند تناول أولئك المرضى للطماطم، تحدث عندهم الحرقة والتجشؤ، ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو حامضي في الفم؛ لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء.

وتابعت: وكل هذا ينتج عند تناول كمية من البندورة الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون وبالطبع عن تناول البيتزا بالطماطم.

أطعمة يُمنع تناولها مع الطماطم

ووفقاً للأخصائية، فإن هناك بعض الأطعمة والمواد الغذائية التي تسبب الحرقة عند تناولها مع أو في وقت قريب من تناول البندورة، حيث تزيد من الإحساس بحرقة المعدة وهذه الأطعمة كالتالي:

1- القهوة

2- الحمضيات

3- الشوكولاتة

4- المعجنات وخاصة الساخنة

5- الفطائر والبيتزا

وعند تناول هذه المواد أو جزء منها مع البندورة يزيد الشعور من حرقة المعدة.

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