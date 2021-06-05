5 يوليو موعدًا لـ تحضيرات الهلال للموسم الجديد

المواطن - محمد سمعه

حدد الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، بقيادة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم يوم الخامس من يوليو المقبل، وذلك موعدًا لبدء تحضيرات الفريق للموسم الرياضي القادم 2021/2022.

الهلال يبدأ الاستعداد في يوليو

وذكر الحساب الرسمي لـ الزعيم عبر “تويتر” أنه بدءًا من الـ5 من يوليو سيستعد الزعيم للموسم الجديد للدفاع عن بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالإضافة إلى المنافسة على الفوز بـ دوري أبطال آسيا وكأس الملك.

يذكر أن المدرب جارديم، كان تولى تدريب أزرق العاصمة خلفًا لمواطنه، البرتغالي خوسيه مورايس الذي انتهى عقده بنهاية موسم 2020/2021.

مورايس يودع الزعيم

وكان مورايس ودع الزعيم، أمس الخميس بعد نهاية مهمته مع بطل دوري المحترفين.

وذكر الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن فهد بن نافل رئيس النادي قدم شكره وتقديره للمدرب مورايس ولطاقمه المساعد، وذلك بعد انتهاء فترة عملهم في النادي، خلال لقائه بهم أمس، مثمنًا كافة جهودهم التي توجوها ببطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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