 6 أطعمة تساعد على تعزيز صحة الأمعاء 

المواطن- متابعة

تعزيز صحة الأمعاء مرتبط بالعديد من الفوائد الصحية الأخرى؛ حيث يساعد ذلك في تحسين الحالة المزاجية، وتقوية المناعة، وتقليل مشاكل الجهاز الهضمي، وحتى فقدان الوزن.

ومن هنا يجب العمل على تغذية ميكروبيوم الأمعاء بحيث تزدهر البكتيريا الجيدة والتي تعزز من الصحة العامة ككل، لذلك إليك قائمة من الأطعمة التي تساعد في ذلك.

1- الثوم

له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات الضارة، وفي الوقت نفسه فإنه يغذي البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي، وللاستفادة بأقصى قدر من فوائده، يجب تناوله نيئًا.

2- الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة غنية بالبوليفينول التي تغذي البكتيريا الجيدة في الأمعاء، وعند شرائها ابحث عن نسبة الكاكاو التي تتعدى الـ 75%.

3- توت العليق

معظم الفواكه هي مصدر كبير للألياف الغذائية، لكن توت العليق يحتل الصدارة في ذلك، وتعدم الألياف الهضم الجيد من خلال المساعدة في تنظيم حركة الأمعاء وتقليل احتمالية الإصابة بالإمساك.

4- الكراوية

بذور الكراوية هي نوع من التوابل الفريدة التي تستخدم منذ فترة طويلة كعلاج لأمراض الجهاز الهضمي، وتتميز بخصائص مضادة للميكروبات، كما تقلل الأعراض غير المريحة في الجهاز الهضمي، من خلال المساعدة على إرخاء العضلات المتشنجة في الأمعاء ومنع التخمر في المعدة.

5- بعض الأطعمة المخمرة

تعد الأطعمة المخمرة مثل مخلل الملفوف واللبن المتخمر مصدرًا جيدًا للبروبيوتيك الطبيعي الأمر الذي يساعد على زيادة عدد البكتيريا المفيدة الموجودة في الأمعاء.

6- الأناناس

يتكون الأناناس من الألياف والماء، ما يجعله ثمرة رائعة لمنع الإمساك وتعزيز الانتظام والجهاز الهضمي الصحي، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

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