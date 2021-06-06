6 إيجابيات و3 سلبيات لـ دوري الرديف

المواطن - محمد سمعه

قرر الاتحاد السعودي لـ كرة القدم أول أمس الجمعة، اعتماد إطلاق مسابقة دوري الرديف في نسختها الأولى بداية من موسم 2022/2023 وذلك لأندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم المذكور.

9 نقاط حول عودة دوري الرديف

وكشف الإعلامي الرياضي بتال القوس اليوم الأحد خلال مجموعة من التغريدات عن 6 إيجابيات للمسابقة و 3 سلبيات بعد الإعلان عن موعد إطلاقها.

وغرد القوس قائلًا: “فوائد المسابقة، أولًا فرصة للصاعدين الذين لا يلعبون باستمرار، ثانيًا تجهيز العائدين من الإصابة في مباريات حقيقية، ثالثًا فرصة للأندية لتسويق اللاعبين، رابعًا تنشيط للاعبين المعاقبين من الإدارات أو المدربين، خامسًا منح فرصة الاحتكاك في دوري حقيقي للمدربين الوطنيين الذين سيقودون الفريق، سادسًا فرصة لمنح الحكم السعودي الصاعد قيادة مباريات تنافسية حقيقية”.

وأضاف القوس: ” السلبيات، تكلفة مالية على الأندية، ضغط كبير على الملاعب، كل الأسبوع بيصير مباريات، الإعلام ما يتنفس ولا يلتقط أنفاسه”.

لماذا طالبت الجماهير بعودته ؟

وكانت العديد من الجماهير الرياضية طالبت بضرورة عودة مسابقة الرديف من أجل منح الفرصة الكاملة للاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية في دوري المحترفين وللاعبين الناشئين الصاعدين للفريق الأول للتألق وإظهار موهبتهم.

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