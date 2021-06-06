6 مقتنيات تستوجب الإقرار الإلكتروني الإلزامي للمسافرين

المواطن - الرياض

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوة المسافرين إلى تقديم الإقرار الإلكتروني أثناء القدوم أو مغادرة المملكة في حال حملهم المواد التي تتطلب الإقرار وفقًا للأنظمة.

ما هو الإقرار الإلكتروني ؟

وقالت الهيئة إن الإقرار إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

لماذا ينبغي عليك الإقرار الإلكتروني؟ وقالت الهيئة إن ذلك يأتي تأكيداً على سلامة موقفك وحمايةً من توجيه الاتهام لك بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية. المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة البضائع بكميات تجارية السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية السلع والمواد المحظورة والمقيدة المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها عن 3000 ريال.

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