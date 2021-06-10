627 مليون ريال تهدد 13 ناديًا بالميركاتو

المواطن - محمد سمعه

كشفت لجنة الكفاءة المالية بـ وزارة الرياضة عن الديون المستحقة على 13 ناديًا بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث واجب عليهم دفعها للحصول على شهادة الكفاءة المالية لضمان تسجيل الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

627 مليون ريال رقم كارثي يُهدد 13 ناديًا

وبلغ إجمالي الديون المستحقة 627 مليون ريال حيث جاء الاتحاد في الصدارة برصيد 140 مليونًا و 304 آلاف ريال، بواقع 27 مليونًا و 95 ألف ريال كديون للاعبين على الفريق، و 38 مليونًا و 757 ألف ريال كديون على الفريق لصالح أندية أخرى، بجانب وجود 52 مليون ريال كرواتب مستحقة للاعبي الاتحاد و 20 مليون ريال كرواتب للموظفين والمدربين.

الاتحاد الأعلى في الديون وضمك الأقل

أما النصر فبلغ إجمالي ديونه 135 مليون و 907 آلاف ريال بواقع 40 مليون ريال كديون على الفريق للاعبين، و 49 مليون ريال ديون على الفريق لصالح أندية أخرى، و 24 مليون ريال رواتب للاعبين و 13 مليون ريال كرواتب للموظفين والمدربين إضافة لـ 4 ملايين ريال مستحقات من قضايا صدر بها قرارات نهائية.

أما الأهلي فمديون بـ 124 مليونًا و 383 ألف ريال بواقع 61 مليون كديون للاعبين سابقين، و 16 مليون ريال على النادي لأندية أخرى، بالإضافة إلى 34 مليون ريال كرواتب للاعبين والموظفين والمدربين و 8 ملايين ريال مستحقات في قضايا صدر بها قرارات نهائية.

أما ديون الشباب فوصلت إلى 68 مليون ريال بواقع 43 مليون ريال على النادي للاعبين سابقين وأندية رياضية بجانب 24 مليون ريال كرواتب للاعبين في الفريق وموظفين ومدربين.

بينما بلغت ديون الوحدة 54 مليون ريال بواقع 21 مليون ريال كديون للاعبين سابقين وأندية رياضية بجانب 32 مليون ريال كرواتب للاعبين ومدربين وموظفين بالفريق.

بينما وصلت ديون الهلال إلى 24 مليون ريال بواقع 9 ملايين ريال ديون للاعبين سابقين بالإضافة إلى 14 مليون ريال كرواتب للاعبين وموظفين بالفريق.

أما العين عليه 19 مليونًا و 275 ألفًا و 107 ريالات، والباطن عليه 19 مليونًا و 127 ألفًا و 139 ريالًا.

بينم الاتفاق عليه 18 مليونًا و 589 ألفًا و 720 ريالًا، الرائد عليه 10 ملايين و 946 ألفًا و 20 ريالًا، التعاون عليه 8 ملايين و 301 ألف و 159 ريالًا، نادي القادسية عليه مليونًا و 776 ألفًا و 41 ريالًا، نادي ضمك عليه 165 ألف ريال.

يذكر بأن فترة الانتقالات الصيفية سوف تنطلق في السعودية يوم 27 يونيو الجاري وتنتهي في 31 أغسطس المقبل، علمًا بأن آخر موعد حددته وزارة الرياضة لسداد الديون هو يوم 21 أغسطس.

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