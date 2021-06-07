7 اتفاقيات لدعم منسوبي الدعوة والإرشاد بخميس مشيط

المواطن- فهد القحطاني- خميس مشيط

وقعت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة خميس مشيط 7 اتفاقيات مع عدد من الجهات الخاصة، لتقديم خصم خاص لمنسوبي الجمعية والمستفيدين منها.

يأتي ذلك ضمن برنامج صحتي والذي أطلقته الجمعية مع بداية نشاطاتها وبرامجها لعام 2021م كأحد البرامج والمبادرات النوعية، وتشمل عددًا من الخدمات الصحية والعلاجية لمنسوبي الجمعية وشركاء النجاح لها ونسبة خصومات تصل إلى 60 % بالإضافة إلى بعض العروض المجانية.

وقد وقع هذه الاتفاقيات مدير الجمعية بالنيابة سعيد بن عبدالله الأسمري، ومدير مجمع صفوة المهيدب لطب وتقويم الأسنان محمد حافظ الشهراني.