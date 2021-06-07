7 قرارات في اجتماع الجمعية العامة لـ تبوك للتنمية الزراعية

المواطن -الرياض

أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقد مساء يوم أمس الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وأوضحت تبوك للتنمية الزراعية في بيان لها عبر موقع السوق المالية (تداول)، أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد انعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة واحدة من الوقت المقرر لعقد الاجتماع الأول بالأسهم الممثلة في الاجتماع نظاماً، حيث بلغت نسبة الحضور للاجتماع الثاني 14.88% من الأسهم الممثلة لرأس المال حسب النظام الأساس للشركة، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة دعماً للجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة الـتي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره.

نتائج الاجتماع:

ولفتت تبوك للتنمية الزراعي إلى أنه تم خلال اجتماع الجمعية الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م، والموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م، وكذلك الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م.

كما تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 / 12 / 2020م، والموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه – BDO لمراجعة حسابات الشركة وذلك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2021م والربع الأول من العام 2022م وتحديد أتعابه.

وكذلك الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 / 07 / 2021م ولمدة ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 30 / 06 / 2024م، والموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1 / 07 / 2021م ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 30 / 06 / 2024م.

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