8 مشروعات طبية وسكنية تجسد اهتمام محمد بن سلمان بمنسوبي وزارة الدفاع

المواطن - الرياض

يأتي تدشين المشاريع السكنية الجديدة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تماشيًا مع توجيهات، ورؤية سموه، ودعمه اللامحدود في توفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وإطلاق المبادرات، والمشاريع الإسكانية التي تلبي تطلعاتهم، وتسهم في تعزيز، وتطوير البيئة السكنية لهم.

3797 وحدة سكنية

كما توفر المشاريع السكنية الجديدة 3797 وحدة سكنية لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم، على مساحة تقدر بـ83 مليون متر مربع موزعة على 6 مناطق مختلفة، وتتضمن جميع الخدمات، والمرافق اللازمة، حيث تلتزم وزارة الدفاع ضمن برنامجها التطويري، وأهدافها الاستراتيجية ببناء مشاريع إسكانية شاملة ومتكاملة، ومخصصة لمنسوبي الوزارة، وذويهم وفق أفضل المعايير، والمواصفات في التصميم، والتنفيذ.

مشاريع طبية جديدة

كما يمثل تدشين المشاريع الطبية ترجمة لتوجيهات سمو ولي العهد في توفير أفضل الخدمات، والرعاية الصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، ومن يحتاج هذه الخدمات من المواطنين فالرعاية الصحية تُعد من أولى اهتمامات سمو وزير الدفاع، وتدشين هذه المشاريع هو استكمال لخطط التطوير، والتحديث الدائم للمنشآت الصحية في القوات المسلحة.

استراتيجية وزارة الدفاع

كذلك يأتي إنشاء المراكز الطبية الجديدة، وتوسعة المرافق ضمن استراتيجية وزارة الدفاع لتسخير كافة الإمكانات، وتطوير الخدمات الطبية والصحية المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم.

ويعد تدشين المشاريع الطبية الجديدة إضافة مميزة، وبصمة بارزة في مجال تطوير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة، ويعكس ما وصلت إليه من تقدم طبي، كما يُعد مكملًا للدور الصحي الذي تقدمه كافة القطاعات الصحية في وطننا المعطاء، وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

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