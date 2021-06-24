81 #وظيفة شاغرة في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة العامة للزكاة والدخل في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التقارير الاقتصادية.

– مسؤول التهرب الضريبي والعقوبات.

– مسؤول المشاريع الخاصة.

– مسؤول أعمال وبرامج رأس المال البشري.

– مسؤول مركز رعاية الموظفين.

– مسؤول تخطيط رأس المال البشري والتطوير التنظيمي.

– مسؤول المشاركة والثقافة.

– مسؤول القنوات الإلكترونية.

– مسؤول دعم التطبيقات.

– مسؤول إدارة المرافق ومكتب مساعدة تقنية المعلومات.

– مسؤول تصميم وتنفيذ الشبكات والأنظمة.

– مسؤول إدارة الوصول.

– مدير إدارة الشبكات.

– مسؤول إدارة خدمات تقنية المعلومات.

– مسؤول التطبيقات المؤسسي.

– مسؤول عمليات أمن تقنية المعلومات.

– مسؤول إدارة المشاريع والموردين.

– مسؤول البنية التحتية وإدارة النظام.

– مسؤول هندسة أمن تقنية المعلومات وتنفيذها.

– مسؤول تصميم وتنفيذ الخوادم وتخزين البيانات.

– مسؤول تخطيط تقنية المعلومات وهندسة المشاريع.

– مسؤول تحليل الأعمال.

– مسؤول إدارة الإفراج.

– مسؤول استمرارية الأعمال.

– مسؤول بحوث الشريعة.

– مسؤول بلاغات المخاطر.

– مسؤول الدعم والمتابعة.

– مسؤول ذكاء الأعمال والتحليلات.

– مسؤول دراسات الزكاة.

– مسؤول شكاوى دافعي الضرائب.

– مسؤول شؤون اللجان.

– مسؤول إدارة حوكمة البيانات.

– مسؤول حوكمة وسياسات المخاطر.

– مسؤول تعزيز الخدمة والسياسة.

– مسؤول بحوث النمذجة والامتثال.

– مسؤول المراقبة والجودة.

– مسؤول العقود.

– مسؤول إدارة الاستثمار.

– مسؤول التوثيق السري.

– مسؤول الإدارة المالية والميزانية.

– مدير قسم اكتشاف الثغرات والتهديدات.

– مسؤول محاسبة الإيرادات.

– مدير المخاطر الإستراتيجية.

– مسؤول إدارة المرافق.

– مسؤول التوثيق النشط والمؤقت.

– مسؤول تخطيط وعمليات المشتريات.

– مسؤول التسويق.

– مسؤول التوثيق الدائم.

– مسؤول تدقيق تقنية المعلومات.

– مسؤول خدمات الأمن والسلامة.

– مسؤول إدارة البائعين والمحتوى المحلي.

– مسؤول إدارة التكامل.

– مسؤول إدارة العلامات التجارية.

– مسؤول ضمان جودة تقنية المعلومات.

– مسؤول وعي التسويق.

– مسؤول تطوير المحتوى.

– مسؤول الإنتاج والعلاقات الإعلامية.

– مسؤول بحوث الاتصالات وتحليلها.

– مسؤول تطبيقات الأعمال الأساسية.

– مسؤول الترخيص والتسجيل.

– مسؤول إدارة البروتوكول والأحداث.

– مسؤول مراقبة الأداء والبلاغات المؤسسي.

– مسؤول الاسترداد.

– مسؤول تسليم الخدمات.

– مسؤول ضمان امتثال دافعي الضرائب.

– مسؤول الاتصالات الرقمية.

– مسؤول التوظيف والإعداد.

– مسؤول المصادر والتقييم.

– مسؤول الشؤون والمعاهدات الدولية.

– مسؤول تمكين إستراتيجية إدارة المحافظ.

– مسؤول تحليلات الأداء المؤسسي.

– مسؤول وحدة المعالجة المركزية.

– مسؤول الإستراتيجية.

– مسؤول الشراكات الحكومية.

– مسؤول إدارة التعلم.

– مسؤول الأداء والتوظيف.

– مسؤول إدارة الرواتب والمزايا.

– مسؤول إدارة عمليات الأعمال.

– محصل.

– أخصائي مراقبة وضمان الجودة.

– أخصائي شريك خدمات رأس المال البشري وضمان الجودة.

التقديم على وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك:

وأوضحت الهيئة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يونيو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، فضلاً الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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