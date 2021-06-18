99 بطولة حققها الهلال في عامين

المواطن - محمد سمعه

تحل اليوم الجمعة الذكرى الثانية على تولي مجلس إدارة فهد بن نافل رئاسة نادي الهلال، وكان ذلك منذ يوم 18 يونيو من عام 2019.

أبرز بطولات الهلال في مختلف الألعاب:

وكشف الحساب الرسمي لـ أزرق العاصمة عبر “تويتر” أن النادي بمختلف ألعابه نجح في تحقيق 99 بطولة خلال عامين بواقع 7 بطولات في كرة القدم، و 4 بطولات لفريق الكرة الطائرة، و 14 بطولة في كرة الطاولة، و 11 بطولة في كرة التنس، بجانب تحقيق 14 بطولة في رياضة الإسكواش، وتحقيق 5 بطولات في رياضة الريشة الطائرة، و 10 بطولات في رياضة الكاراتيه، و 6 بطولات في رياضة التايكوندو، و 20 بطولة في رياضة السباحة بجانب تحقيق 8 بطولات في رياضة ألعاب القوى.

النادي يستقطب 13 لاعبًا أجنبيًّا ومحليًّا:

كما تم استقطاب 13 لاعبًا أجنبيًّا ومحليًّا للنادي و تجديد وتوقيع 32 عقدًا احترافيًّا مع 23 لاعب كرة قدم بالنادي، وتوقيع 14 اتفاقية.

كذلك كشف النادي عن استحداث 7 ألعاب مختلفة وتأسيس شركة الهلال الاستثمارية بالإضافة إلى إنشاء إدارات متخصصة وتكوين القوة الزرقاء، وإعادة هيكلة الفئات السنية وتطوير البنية التحتية للنادي وتدشين أكاديمية بالنادي وتمكين المرأة من العمل في النادي، ورفع جودة الحوكمة.

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