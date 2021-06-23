CNN تتحدث عن أيقونة سياحية جديدة في السعودية

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت شبكة CNN الأمريكية، إن مشروع إنشاء أكبر حديقة مرجانية في العالم في جزيرة شوشة، والتي تقع على شواطئ البحر الأحمر في نيوم، سيكون بمثابة أيقونة سياحية جديدة في السعودية.

ولفتت الشبكة الأمريكية أن المشروع يأتي بالتعاون بين شركة نيوم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومن المقرر أن تبلغ مساحتها 100 هكتار.

حديقة جزيرة شوشة المرجانية

وستصبح الجزيرة، والتي أُطلق عليها اسم حديقة جزيرة شوشة المرجانية، مركزًا عالميًا لعرض ابتكارات، وجهود حماية الشعاب المرجانية، وترميمها، وتسريع حلول الحفاظ عليها في ظل تبعات تغيّر المناخ.

ومن المقرر أن يكتمل هذا المشروع في عام 2025 لتصبح نيوم من خلاله رائدة عالمية في مجال ترميم، وتنمية الشعاب المرجانية.

وستستخدم نيوم تقنية Maritechture التي طورها علماء مركز أبحاث البحر الأحمر، ومختبر الموارد الساحلية والبحرية في كاوست على الشعاب المرجانية الشاطئية أولًا، ثم الحدائق المرجانية المحيطة بالجزيرة.

استقطاب السياح والعلماء أيضًا

وتقع جزيرة شوشة في البحر الأحمر، وهي تُعد موطنًا لأكثر من 300 نوع من المرجان، وألف نوع من الأسماك، ولن تجذب الحديقة المرجانية العلماء فقط، بل إنها ستوفر فرصة فريدة للبحث والتطوير بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية، واستقطاب العلماء، والباحثين، وإلى جانب محبي السياحة المهتمين بالبيئة أيضًا.

وقال التقرير: سيُمكن هذا المشروع نيوم من أن تكون أيقونة سياحية جديدة، علمًا بأن جزيرة شوشة تعكس طموح نيوم لتطوير سياحة بحرية مبنية على الابتكار لحماية ونمو الكائنات البحرية في البحر الأحمر.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة