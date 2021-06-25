CNN توضح مزايا البنوك الرقمية بعد خطوة السعودية الأخيرة 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت شبكة CNN الأمريكية إن مجلس الوزراء السعودي قد وافق على ترخيص بنكين رقميين محليين في المملكة برأس مال تبلغ قيمته 4 مليارات ريال (نحو مليار دولار).

مزايا البنوك الرقمية

وأوضح التقرير المزايا التي توفرها البنوك الرقمية، ومن تلك المميزات ما يلي:

البنوك الرقمية تقدم منتجات وخدمات تنافسية تلبي الاحتياجات المالية أو القطاعات غير المخدومة في السوق عبر نموذج عمل مصرفي مبتكر.

بيئة العمل الرقمية منة وذات موثوقية.

تواكب تلك البنوك آخر التطورات في القطاع المالي والتقني.

تأتي هذه الخطوة ضمن برامج تحقيق أهداف تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030 من خلال تطوير الاقتصاد الرقمي.

تتمتع البنوك الرقمية بقاعدة رأسمالية كافية تُمَكنها من خلق بيئة تنافسية في القطاع المصرفي لتبني الابتكار وأحدث التقنيات.

هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى تحفيز النمو وتوفير الاستقرار للاقتصاد السعودي.

البنوك الرقمية في السعودية

ولفت تقرير الشبكة الأمريكية إلى تصريح وزير المالية، محمد الجدعان بقوله إن البنكين الرقميين سيكونان عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال، ذلك بالإضافة إلى تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

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