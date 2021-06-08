Error 503 تفاصيل 30 دقيقة أثارت مخاوف العالم 

المواطن- متابعة

تعطلت اليوم عدة مواقع في العالم، في حادث عُرف إعلاميًا باسم Error 503 أو خطأ 503، وكان من بين المواقع الإخبارية التابعة لعدد من المؤسسات الإعلامية العالمية: أمازون والحكومة البريطانية وريديت وفاينانشيال تايمز ونيويورك تايمز وبلومبرغ والغارديان والـ CNN.

وعند دخول هذه المواقع، تفاجأ الزوار برسالة Error 503 Service Unavailable، ورغم أن شركة الحوسبة السحابية فاستلي كشفت عن سبب العطل إلا أن الحادث الذي استمر لمدة 30 دقيقة، أثار مخاوف العالم بسبب تكهنات من وقوع هجوم سيبراني.

وتوقفت هذه المواقع بسبب عطل أصاب شركة فاستلي للحوسبة السحابية، وبعد نحو 30 دقيقة من التوقف المفاجئ، أعلنت الشركة الأمريكية عودة خدماتها للعمل بشكل طبيعي، حسب ما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

مشكلة الحوسبة السحابية

يشير هذا المصطلح إلى المصادر والأنظمة الحاسوبية المتوفرة، التي تستطيع توفير عدد من الخدمات على الإنترنت، وتشمل تلك المصادر مساحة لتخزين البيانات والنسخ الاحتياطية، كما تشمل قدرات معالجة برمجية وجدولة للمهام.

وبمفهوم أبسط، فإنها تعني أن كل المعلومات الموجودة على الإنترنت، سواء كانت بيانات أو صور أو مواقع أو فيديوهات، تخزن في أجهزة سحابية، وهي كمبيوترات كبيرة تخزن مئات الآلاف من المعلومات، وأي خلل يصيب هذه الكمبيوترات يؤدي بالضرورة إلى توقف الخدمات.

وبحسب موقع سكاي نيوز، فإن الخبراء التقنيون يرجحون أن سبب ما حصل اليوم يرجع إلى أسباب تقنية؛ ذلك أنه لو كان الهجوم متعمدًا أو قرصنة إلكترونية لجرى استهداف مواقع معينة، ولكانت أي مجموعة أعلنت أنها تقف وراء الهجوم.

تفسير Error 503

وقالت شركة فاستلي: حددنا الخلل الذي طال بعض الإعدادات، وأدى إلى اضطرابات على مستوى العالم، لقد قمنا بحل هذا الخلل، وستعود شبكتنا العالمية للعمل بشكل طبيعي، مضيفة أن الخلل أثر على مواقع عالمية في نحو 82 منطقة من مختلف بقاع العالم.

شارك الخبر







شارك الخبر