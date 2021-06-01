WhatsApp يستسلم ويرضخ لرغبات المستخدمين 

المواطن- متابعة

تراجع تطبيق الدردشة الفورية WhatsApp عن خططها بشأن التحديث الأخير المثير للجدل الذي كان من المفترض أن يحظر المميزات الخاصة بالتطبيق للمستخدمين الذين رفضوا السياسة الجديدة.

وكانت منصة الدردشة تهدد المستخدمين بإما الموافقة على سياسة الخصوصية الجديدة أو التوقف عن استخدام التطبيق.

وكان الموعد النهائي لقبول سياسات WhatsApp الجديدة هو 15 مايو، وقالت الشركة في البداية، إن المستخدمين سيظل لديهم فرصة لقبول الشروط الجديدة بعد ذلك، لكنهم سيفقدون ببطء الوصول إلى ميزات معينة إذا لم يفعلوا ذلك.

وقال التطبيق إن التذكيرات ستصبح مستمرة ويصعب تجاهلها، ومع ذلك، فإن موقع الشركة على الويب ينص الآن على ما يلي: ليس لدينا حاليًا أي خطط لأن تصبح هذه التذكيرات ثابتة ولتقييد وظائف التطبيق، مضيفًا أن غالبية المستخدمين الذين شاهدوا التحديث وافقوا.

والخبر السار هو أنه حتى المستخدمين الذين لم يقبلوا السياسات الجديدة بحلول الموعد النهائي في 15 مايو لا يزال لديهم فرصة للحفاظ على عمل حساباتهم.

وأخبرت الشركة موقع The Next Web قائلة: نظرًا للمناقشات الأخيرة مع العديد من السلطات وخبراء الخصوصية، نريد أن نوضح أنه ليس لدينا حاليًا أي خطط للحد من وظائف كيفية عمل WhatsApp لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث بعد.

وأضافت: بدلًا من ذلك، سنستمر في تذكير المستخدمين من وقت لآخر بالتحديث وكذلك عندما يختار الأشخاص استخدام الميزات الاختيارية ذات الصلة، مثل التواصل مع شركة تتلقى الدعم من فيسبوك، بحسب صحيفة The Sun البريطانية.

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