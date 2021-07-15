آخرهم دوناروما .. ذكاء باريس سان جيرمان يجلب له 3 صفقات مجانية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في جلب 3 صفقات مجانية للفريق الكروي الأول، كان آخرهم الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما خلال فترة الانتقالات الصيفية.

دوناروما ثالث صفقة مجانية للباريسين

وانضم الحارس الإيطالي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من نادي ميلان الإيطالي بعد نهاية عقده، كذلك ضم باريس سان جيرمان المدافع الإسباني سيرخيو راموس بالمجان من ريال مدريد الإسباني، والهولندي جورجينيو فينالدوم قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي وذلك بعد نهاية عقده.

أما الصفقة الوحيدة التي أنفق فيها باريس سان جيرمان، كانت صفقة ضم المدافع المغربي أشرف حكيمي من نادي إنتر ميلان الإيطالي، حيث انضم إلى الفريق الباريسي لمدة 5 سنوات مقابل 60 مليون يورو تم دفعها إلى الفريق الإيطالي.

باريس سان جيرمان يستهدف لقب دوري الأبطال

ويأتي ذلك في ظل وجود رغبة من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للمنافسة على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا.

وفي وقت سابق، ذكر الموقع الرسمي للنادي الفرنسي عبر الإنترنت أن دوناروما صاحب الـ22 عامًا انضم لصفوف الفريق الباريسي حتى ختام موسم 2025/ 2026.

وبعد التوقيع، أعرب الحارس الإيطالي عن سعادته بالانضمام للفريق الباريسي قائلًا: “أنا سعيد أن أكون جزءًا من هذا الكيان الكبير وأريد الفوز بالكثير من البطولات لأسعد جماهير النادي الباريسي.

وسيتنافس الحارس الإيطالي صاحب الـ22 عامًا مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس على حراسة مرمى الفريق الأول بالنادي خلال مباريات الموسم الجديد.

وكان دوناروما تُوج الأحد الماضي مع منتخب إيطاليا الأول لكرة القدم بلقب كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بالمباراة النهائية.

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