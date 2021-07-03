آخر تطورات معسكر نادي الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالله فلاتة، آخر التطورات التي ستطرأ على معسكر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد المهدد، وذلك بعد قرار إلغاء السفر إلى الإمارات.

تغيير سيحدث على مقر معسكر الاتحاد:

وغرد فلاتة اليوم السبت عبر حسابه في “تويتر” قائلًا: “‏المستجدات التي طرأت أمس بعد قرار منع السفر لعدة دول.. المعلومات تنبئ بتغيير برنامج إعداد فريق ‎الاتحاد ومن المرجح تحول معسكر الفريق الكروي الأول من دبي إلى أوروبا”.

وأضاف فلاته: “برنامج الإعداد الذي وضعته الإدارة التنفيذية للكرة خلال إعدادها السابق لمعسكر دبي (مباريات قوية) ليكون البرنامج مميزًا، أما الآن بعد قرار المنع فأوروبا الخيار الأمثل لإقامة المعسكر.. أجواء مناسبة وفرق متواجدة متى تم ذلك سريعًا فإنه يحسب للإدارة قدرتها ع التعامل مع الظروف الطارئة”.

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ العميد لخوض فترة إعداد قوية، وذلك للمنافسة على الألقاب محليًّا وقاريًّا في الموسم الجديد.

العميد يُنهي موسمه في المركز الثالث:

وكان العميد أنهى موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز الثالث بـ جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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