آرسنال يخطط للتخلص من حارسه لينو

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي آرسنال الإنجليزي للتخلص من الحارس الألماني بيرند لينو حارس مرمى الفريق الكروي الأول للجانرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

سبب تفكير مدرب آرسنال في التخلص من لينو:

وقالت صحيفة Daily Mail البريطانية: إن المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا يعتقد بأنه يجب التخلص من الحارس لينو؛ كون قدراته لا تتناسب لقيادة فريق بحجم الجانرز خلال الموسم الرياضي المقبل.

كما أكدت الصحيفة على أن أرتيتا يفكر في ضم الحارس آرون رامسديل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي.

لينو لم يشارك في أي مباراة باليورو:

وكان لينو صاحب الـ29 عامًا انضم لصفوف الفريق الكروي الأول في الجانرز في عام 2018 قادمًا من فريق باير ليفركوزن الألماني.

يذكر أن لينو حارس آرسنال كان متواجدًا في قائمة منتخب ألمانيا التي شاركت في يورو 2020 الأخير، لكنه لم يشارك في أي مباراة لتواجد الحارس الأساسي مانويل نوير.

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