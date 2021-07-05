آليات حديثة لمناولة الحاويات في ميناء الجبيل التجاري 

المواطن - واس

دشّن ميناء الجبيل التجاري أمس، آليات حديثة لمناولة الحاويات، ضمت ثلاث رافعات حاويات نوع (Super post Panamax) 65 طناً، و خمس رافعات (RTG) حمولة 65 طناً، ليصبح إجمالي عدد رافعات الحاويات (STC) بالميناء ست رافعات و(RTG) 13 رافعة.

أحدث التقنيات:

وصُممت هذه الآليات المتطورة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية، لتوفير الكفاءة التشغيلية العالية، مما سيسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات بالميناء، واستقطاب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية، وتشجيعهم على نقل الحاويات الصادرة والواردة عبر الميناء.

مواكبة التنمية:

وتأتي هذه التطورات مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة، ضمن عمليات التطوير المستمرة، التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ، في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي، والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية، والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي.

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