آلية إلغاء حجز الحج في حالة الإصابة بكورونا

المواطن - الرياض

شددت وزارة الحج والعمرة على أنه لا يمكن استبدال شخص مكان شخص آخر، وذلك في حالة الحجز.

آلية إلغاء الحجز:

وأوضحت الوزارة ردًا على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، آلية إلغاء حجز الحج في حالة الإصابة بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أنه يتم إلغاء التصريح ثم إلغاء الحجز وطلب استرجاع.

لقاحات كورونا:

وبالنسبة إلى لقاحات كورونا في السعودية وشروط الحج، قالت إن تلقي اللقاحات يتم وفق البرتوكولات المعتمدة من وزارة الصحة، ويمكن التواصل معهم وتلقي الإرشادات اللازمة وفق ما يتم تقديره للحالة.

في سياق متصل، وجه الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الحج والعمرة المكلف منسوبي الوزارة كافة إلى رفع كفاءة الأداء والخدمة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والحرص على تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة قاصدي بيت الله الحرام.

تكامل جميع الاستعدادات:

وأكد وزير الحج والعمرة المكلف على تكامل جميع الاستعدادات من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

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