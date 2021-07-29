آلية الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية وهدفها

المواطن - الرياض

أكدت الغذاء والدواء أن الحاسبة الذكية للبطاقة التغذوية تُمكِّن من حساب كمية العناصر الغذائية المتواجدة في المنتجات الغذائية، وتساعد مصنِّعي الأغذية إضافتها لبطاقة المنتج.

آلية الحاسبة الذكية:

وأوضحت الهيئة أنه يجب ذكر كمية الفيتامينات والمعادن على البطاقة التغذوية في حال نصت مواصفات المنتج الغذائي بإضافتها أو عند كتابة أي ادعاء صحي أو تغذوي متعلق بها.

ولفتت الغذاء والدواء إلى الخدمة اختيارية ولا يمكن مساءلة الهيئة عن مخرجاتها ولا تغني عن الأنظمة واللوائح والتعليمات الخاصة ببطاقة المنتج، ويتحمل المصنع إضافة البيانات طبقًا لما هو وارد في اللوائح الفنية.

ويمكن الاطلاع على الحاسبة الذكية من خلال الرابط التالي: هنا.

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