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آل زربان تحتفل بزواج ابنهم أبو طالب
امتزجت الليلة البهيجة برائحة العود

آل زربان تحتفل بزواج ابنهم أبو طالب

2021/07/08
الساعة 8:42 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, أخبار 13 منطقة, المجتمع, المواطن - جازان, حصاد اليوم
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آل زربان تحتفل بزواج ابنهم أبو طالب
المواطن - علي شيبان - جازان

احتفل الشاب المحاضر بجامعة جازان أبو طالب أحمد حسن زربان بزواجه في جو أسري بهيج، وذلك مساء يوم أمس الأربعاء في محافظة صامطة بجازان.

فرحة عائلية: 

جاء ذلك وسط حضور أسري من أهالي العريس والأقارب، حيث شارك الجميع فرحة أبو طالب زربان، وامتزجت الليلة البهيجة برائحة العود والبخور والفل.

وعبر العريس أبو طالب زربان عن سعادته بإكمال نصف دينه، مقدمًا شكره وتقديره لكل من بارك له بالاتصال أو الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الزواج كان مقتصرًا على العائلة والأقارب وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.

صحيفة “المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة لأسرة آل زربان والعريس أبو طالب زربان، وتتمنى للعريس حياة جديدة وسعيدة.

آل زربان تحتفل بزواج ابنهم أبو طالب - المواطن

آل زربان تحتفل بزواج ابنهم أبو طالب - المواطنآل زربان تحتفل بزواج ابنهم أبو طالب - المواطن


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