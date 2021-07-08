آل معمر لـ النصراويين: الكيان أحق بالدعم مني

المواطن - محمد سمعه

حرص مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، على الرد على الوسم الذي دشنه جماهير العالمي لدعمه خلال الفترة الأخيرة.

وكان جمهور العالمي دشن وسمًا بعنوان “مسلي كلنا معك وندعمك”؛ وذلك لدعم رئيس النادي ومجلس إدارته في ظل المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم من أجل قيادة الفريق نحو منصات البطولات بداية من الموسم المقبل.

وقال آل معمر: “مسلي كلنا معك وندعمك، شكرًا لكم لكن الهاشتاق الأنسب هو، النصر كلنا معك وندعمك”.

مهمة صعبة أمام رئيس النصر:

وكان مسلي آل معمر تولى رئاسة العالمي لمدة 4 سنوات بعد انتخابه بالتزكية، وذلك خلفًا لـ مجلس إدارة صفوان السويكت، الذي تم حله بقرار من وزارة الرياضة في مارس الماضي.

وأنهى العالمي موسم 2020/ 2021 محتلًّا المركز السادس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كما تأهل العالمي كذلك لدور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا.

كيف دعم ماجد عبدالله مسلي آل معمر ؟

يذكر أن ماجد عبدالله نجم العالمي الأسبق كان غرد دعمًا لرئيس العالمي قائلًا: “مسلي كلنا معك وندعمك، ونعم الرجل كفاءة وخبرة رياضية، أتمنى له التوفيق ولمجلس إدارته وأن تُتوج مجهوداتهم بالإنجازات، هذا الهاشتاق يدعو الجميع للتكاتف مع الإدارة ودعمها، ليحقق النصر البطولات”.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة