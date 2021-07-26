آل معمر للجماهير: حضوركم في مرسول بارك أكبر داعم للاعبين

المواطن - مروة نبيل

وجه رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، رسالة إلى جماهير العالمي بعد إطلاق خدمة التذاكر الموسمية في ملعب مرسول بارك.

آل معمر يطالب جماهير النصر بدعم اللاعبين:

وقال مسلي آل معمر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بدأنا مع شريكنا مرسول بارك رحلة جديدة بإطلاق خدمة التذاكر الموسمية لجمهورنا الغالي”.

وتابع رئيس نادي النصر تغريدته قائلًا: “حضوركم ومشاركتكم أكبر داعم ومحفز للاعبينا لتحقيق تطلعاتكم في الموسم القادم، ومكانك محجوز هي رسالة لكل عاشق ومحب للنصر”.

مرسول بارك يعلن عن تذاكر موسمية:

ويستعد ملعب مرسول بارك لإطلاق خدمة حجز التذاكر الموسمية، لمشجعي نادي النصر لحضور مباريات الفريق الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتمنح خدمة حجز التذاكر الموسمية مشجعي النصر خصمًا يصل إلى 20% من قيمة التذكرة، كما أن المقعد الذي سيختاره المشجع في الملعب، سيكون ثابتًا طوال الموسم، ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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