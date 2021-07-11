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أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان
بمناسبة الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق للمملكة

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان

2021/07/11
الساعة 8:36 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان
المواطن - الرياض

تزينت أبراج ومعالم العاصمة الرياض بعلم ألوان سلطنة عمان بمناسبة الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق إلى الرياض.

وتلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، يقوم صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 1- 2 ذي الحجة 1442هـ، الموافق 11- 12 يوليو 2021م.

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - المواطن

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وتوسيعًا لآفاق التعاون المشترك وسبل تطويره في مختلف المجالات بما يعود على شعبي البلدين بالخير والنماء.

ماذا تعني زيارة دولة؟

زيارة دولة هي الأعلى مستوى بين أنواع الزيارات التي تتم بين قادة الدول ورؤساء الحكومات، ولها مراسمها الخاصة وبرامجها المميزة، إذ تعد أهم أشكال الاتصالات الدولية في مجال البروتوكول الدبلوماسي.

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - المواطن

ولا تكون زيارة دولة إلا بدعوة من رئيس الدولة المضيفة لنظيره رئيس الدولة الزائر، فيكون فيها ضيفه شخصيًّا ويسكن في أحد مقرات إقامته الرسمية حتى نهاية الزيارة.

وكقاعدة عامة لا تقام لأي رئيس من نفس الدولة إلا مرة واحدة أثناء مدة حكمه.

أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - المواطن أبراج الرياض تتزين بألوان علم سلطنة عمان - المواطن


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